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Возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на 9-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.Происшествие случилось 9 марта 2024 года. В тот злополучный день 9-летняя девочка отправилась в магазин за хлебом. Следом за ней увязалась стая собак. Животные неожиданно кинулись на ребенка и начали его таскать по улице.К счастью, в этот момент мимо проезжал мужчина, он смог отогнать агрессивных четвероногих. Девочка попала в больницу с серьезными травмами. Ей наложили десятки швов.- В рамках расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, - добавили в ведомстве.