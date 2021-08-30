Сити-менеджер Ростова ответил на критику застройщика Суворовского

Градостроитель Ростова-на-Дону прокомментировал критику застройщиков Суворовского микрорайона. Алексей Логвиненко объяснил, почему властям пришлось ограничить выдачу разрешений на строительство жилых комплексов.Сити-менеджер рассказал, что новые жилые дома необходимо строить с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Параллельно с возведением комплексов должны появляться детсады, школы, поликлиники и дороги.- Это наша принципиальная позиция, - заявил Алексей Логвиненко. - Однако застройщик микрорайона Суворовского данное требование не выполнил. Он вел интенсивную застройку и возводил жилые дома, несмотря на отсутствие транспортной доступности, необходимых объектов здравоохранения и образования.Кроме того, в микрорайоне наблюдались проблемы с электричеством и инженерной инфраструктурой. Это вызвало социальную напряженность у жителей.- Я считаю недопустимым, когда в погоне за прибылью застройщики игнорируют интересы города и его жителей, - подытожил Логвиненко.Градоначальник Ростова отметил, что подобные проблемы возникли и при застройке Левенцовки. Тогда властям пришлось ограничить выдачу разрешительной документации, чтобы восполнить отсутствие необходимой социнфраструктуры. Это позволило построить необходимые объекты в новых микрорайонах в ближайшие годы.