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Сити-менеджер Ростова ответил на критику застройщика Суворовского

Сити-менеджер Ростова ответил на критику застройщика Суворовского
Градостроитель Ростова-на-Дону прокомментировал критику застройщиков Суворовского микрорайона. Алексей Логвиненко объяснил, почему властям пришлось ограничить выдачу разрешений на строительство жилых комплексов.

Сити-менеджер рассказал, что новые жилые дома необходимо строить с учетом необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Параллельно с возведением комплексов должны появляться детсады, школы, поликлиники и дороги.

- Это наша принципиальная позиция, - заявил Алексей Логвиненко. - Однако застройщик микрорайона Суворовского данное требование не выполнил. Он вел интенсивную застройку и возводил жилые дома, несмотря на отсутствие транспортной доступности, необходимых объектов здравоохранения и образования.

Кроме того, в микрорайоне наблюдались проблемы с электричеством и инженерной инфраструктурой. Это вызвало социальную напряженность у жителей.

- Я считаю недопустимым, когда в погоне за прибылью застройщики игнорируют интересы города и его жителей, - подытожил Логвиненко.

Градоначальник Ростова отметил, что подобные проблемы возникли и при застройке Левенцовки. Тогда властям пришлось ограничить выдачу разрешительной документации, чтобы восполнить отсутствие необходимой социнфраструктуры. Это позволило построить необходимые объекты в новых микрорайонах в ближайшие годы.

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