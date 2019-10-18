Алексей Логвиненко стал новым сити-менеджером Ростова-на-Дону



Новым сити-менеджером Ростова-на-Дону стал Алексей Логвиненко. Ранее он исполнял обязанности главы администрации. За Логвиненко проголосовало большинство депутатов городской думы во время заседания, которое прошло 22 октября.



Вторым кандидатом на пост сити-менеджера был Сергей Заревский — депутат гордумы и директор компании «Агрохимсоюз». Однако, по числу голосов его обошёл Логвиненко.



Он родился в Таганроге, с 1991 года работал в органах внутренних дел. С 2006-го по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономбезопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области. Затем в течение двух лет был замдиректора «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В феврале 2019 года занял пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по экономике. В апреле, после отставки Виталия Кушнарёва, Логвиненко стал исполняющим обязанности главы администрации. К обязанностям сити-менеджера он приступит 23 октября 2019 года.



Напомним, Кушнарёв ушёл с должности 23 апреля. У жителей Ростова его имя навсегда будет связано с провальной транспортной реформой, после которой значительно ухудшилась ситуация на дорогах — многие автобусы изменили съему движения, некоторые маршруты и вовсе убрали с городских улиц. Также работа Виталия Кушнарёва была отмечена появлением платных парковок и затянувшимся ремонтом улицы Станиславского.