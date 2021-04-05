Не сдержал обещание: сити-менеджер Ростова продлил сроки ликвидации ям на дорогах

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко признал, что к 1 мая залатать все ямы на дорогах города нереально. Об этом глава администрации сообщил 6 апреля в ходе заседания Гордумы.И.о. замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Юрий Овчинников, обращаясь к Логвиненко, заявил, что до 1 мая все ямы удастся устранить. По его словам, 6 апреля должны были ликвидировать неровности в Советском районе, а затем рабочих распределят по другим районам города. Однако сити-менеджер возразил, что справится с этой задачей за месяц физически невозможно.- Ямы, которые причиняют неудобства водителям, конечно, нужно ликвидировать к 1 мая, - отметил Логвиненко. - Но все устранить невозможно. Ремонт дорог не должен повлиять на качество.Хотя всего неделю назад, 31 марта, сити-менеджер утверждал, что дорожные службы города справятся с поручением Василия Голубева и ликвидируют все неровности за месяц.