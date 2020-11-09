Мэр Ростова Алексей Логвиненко рассказал о тестировании на COVID-19

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о проходящем тестировании на COVID-19. Соответствующую информацию мэр города опубликовал в инстаграме 11 ноября.Планируется, что в скором времени жители Ростова смогут выявлять коронавирус на ранних стадиях.Также сити-менеджер города добавил, люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ в случае необходимости смогут сделать тест на COVID-19. Кроме того, этим пациентам разрешат обратиться в фильтр поликлиники, чтобы сдать биологический материал для диагностики на коронавирусную инфекцию.