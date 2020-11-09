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Мэр Ростова Алексей Логвиненко рассказал о тестировании на COVID-19

Мэр Ростова Алексей Логвиненко рассказал о тестировании на COVID-19
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о проходящем тестировании на COVID-19. Соответствующую информацию мэр города опубликовал в инстаграме 11 ноября.

- Новое лабораторное оборудование в КДЦ «Здоровье» заработало на полную мощность, - сообщил Алексей Логвиненко. - В планах - ежемесячно выполнять не менее 60 тысяч исследований.

Планируется, что в скором времени жители Ростова смогут выявлять коронавирус на ранних стадиях.

Также сити-менеджер города добавил, люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ в случае необходимости смогут сделать тест на COVID-19. Кроме того, этим пациентам разрешат обратиться в фильтр поликлиники, чтобы сдать биологический материал для диагностики на коронавирусную инфекцию.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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