Сити-менеджер Ростова: Мы достигли достойных результатов в развитии городской отрасли культуры

Фото: Администрация Ростова.

В администрации донской столицы подвели итоги городской отрасли культуры за 2021 год и поставили задачи на 2022 год. О результатах работы и планах на будущее Алексей Логвиненко рассказал в своем инстаграме.Сити-менеджер Ростова отметил усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры. Благодаря активной работе удалось модернизировать три библиотеки, уже готова документация по обновлению парка М. Горького и благоустройству парка «Дружба».В парке культуры и отдыха 1 Мая благоустроены пешеходные дорожки, сделан ремонт 16 памятников, а также готовится ремонт скульптурной композиции «Преемственность поколений» мемориального комплекса на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года.Среди досуговых итогов Алексей Логвиненко отметил поддержку творческой деятельности, техническое совершенствование, постановку новых спектаклей молодежного театра. На эти цели городу удалось выделить более 36 миллионов рублей.- Кроме того, впервые проведен фестиваль купечества им. А. П. Чехова «В городском саду», - отметил сити-менеджер Ростова. - Этот проект одержал победу в конкурсе грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив на 2022 год.В завершение встречи по подведению итогов Алексей Логвиненко поручил разработать стратегию развития сферы культуры на ближайший год с привлечением частного капитала. Важно, чтобы были благоустроены не только школы и поликлиники, но и большое внимание уделялось дворцам культуры, домам творчества и учреждениям дополнительного образования.