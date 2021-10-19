«Рощу никто уничтожать не собирается»: сити-менеджер Ростова рассказал о планах благоустройства Левого берега

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поделился планами благоустройства Левого берега реки Дон. Об этом сити-менеджер рассказал 21 октября.Алексей Логвиненко подчеркнул, что строительство жилого комплекса на месте ивовой рощи у Ворошиловского моста невозможно - этот участок находится в зоне подтопления.- Мы попытаемся сохранить рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев. Тем не менее в границах улицы Шоссейной есть заброшенная территория, её необходимо привести в порядок. Это муниципальная земля, и если не найдётся инвестор на благоустройство, расходы лягут на город, - рассказал сити-менеджер.Недавно в правила землепользования этой территории внесли ряд изменений. По словам Алексея Логвиненко, это поспособствует привлечению новых инвесторов.Пока заявок на освоение территории у Ворошиловского моста в администрацию Ростова не поступало. Однако если инвесторы и появятся, сначала потребуется разработать проект планировки и межевания. Как правило, такие проекты в обязательном порядке выносятся на общественные слушания, а значит, дальнейшую судьбу участка решат вместе с жителями донской столицы.