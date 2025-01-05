В Ростовской области силы ПВО сбили 37 беспилотников за ночь
В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны сбили 37 беспилотников. Регион подвергся массированной атаке дронов ночью 5 января.
- Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется, - заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что фрагменты сбитых БПЛА повредили один электрический столб. Это привело к отключению света. Аварийные бригады уже пытаются справиться с проблемой.
Также сотрудники оперативных служб обезвреживают обломки упавших беспилотников.