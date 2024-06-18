Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за сильных дождей

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. О непогоде сообщили в региональном ГУ МЧС.В регионе 18 июня с 11:00 до 13:00 ожидается ливень с грозой и градом. Также порывы ветра достигнут 20–21 метра в секунду (это 72 километра в час!).Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации. В эти дни местным жителям рекомендуется оставаться дома, а автомобилистам — быть внимательнее на дорогах, так как из-за скользкой поверхности повышается риск ДТП.