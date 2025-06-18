До 20 июня в Ростовской области продлили штормовое предупреждение

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В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение, которое, по данным областного управления МЧС, будет актуально до 20 июня.Синоптики сообщают, что 19 и 20 июня в регионе ожидаются обильные осадки в виде сильных дождей и ливней, с грозами и градом. Кроме того, прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости 25 метров в секунду.Важно подчеркнуть, что неблагоприятная погода и, как следствие, штормовое предупреждение, объявлены в Ростовской области с 14 июня и продолжают действовать. Водителям и пешеходам следует будет предельно осторожными.