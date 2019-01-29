Школы и больницы Ростова оцеплены из-за угрозы "минирования"



Из школ и больниц Ростова выводят людей из-за сообщения о бомбе. Утром 31 января многие учреждения получили письмо с информацией о том, что здания "заминированы".



Сообщение было отправлено от некоего пользователя под ником kantemirich111. В тексте говорилось: "Добрый день! Будем коротки с Вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольётся кровь невинных людей".







Спецслужбы в экстренном порядке вывели учеников и преподавателей из школ № 6, 30, 31, 53, 67, 78, 87, 90, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 109, 112, 115 и 196. Занятия сорваны, учащиеся отправлены домой.



Также эвакуирована Детская областная больница на улице 339-й стрелковой дивизии.



Силовики работают в зданиях областного Правительства и Министерства физической культуры и спорта. Там сотрудники утром тоже получили письмо с информацией о заложенной бомбе.