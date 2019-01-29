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Десятки учреждений в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщения о бомбе

Десятки учреждений в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщения о бомбе
Во всех районах Ростова продолжается эвакуация школ, больниц, торговых центров и государственных учреждений.

Сотрудники экстренных служб вывели на улицу тысячи людей. Напомним, утром 31 января на электронную почту учреждений пришло письмо с сообщением о «заминировании».

Правительство Ростовской области дало официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации.

- В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки, - сказано в тексте.

Вчера такие же проверки прошли в Шахтах, угрозы взрыва не подтвердились.

В данный момент оцеплены более двух десятков школ, здания правительства области, министерства физической культуры и спорта, департамента транспорта и департамента автомобильных дорог. Также эвакуированы торговые центры «Сокол», «Орбита», «Золотой Вавилон» и «Талер», детская и взрослая областные больницы.

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