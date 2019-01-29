Десятки учреждений в Ростове-на-Дону эвакуированы из-за сообщения о бомбе



Во всех районах Ростова продолжается эвакуация школ, больниц, торговых центров и государственных учреждений.



Сотрудники экстренных служб вывели на улицу тысячи людей. Напомним, утром 31 января на электронную почту учреждений пришло письмо с сообщением о «заминировании».



Правительство Ростовской области дало официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации.



- В настоящее время информация не находит своего подтверждения, специалисты спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи продолжают проверки, - сказано в тексте.



Вчера такие же проверки прошли в Шахтах, угрозы взрыва не подтвердились.



В данный момент оцеплены более двух десятков школ, здания правительства области, министерства физической культуры и спорта, департамента транспорта и департамента автомобильных дорог. Также эвакуированы торговые центры «Сокол», «Орбита», «Золотой Вавилон» и «Талер», детская и взрослая областные больницы.