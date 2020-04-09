Шестое место в списке регионов России, с самым большим количеством престижных авто, заняла Ростовская область

Донской регион вошел в топ-10 по количеству люксовых автомобилей в России. Об этом сообщили в аналитическом портале «Автостат».Столица Российской федерации заняла первое место в рейтинге, где по городу ездит 7 040 престижных машин. Вторым в топе стала Московская область при наличии 1 201 дорогих авто. Следом за ними расположились Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.Ростовская область заняла шестое место в рейтинге. Не смотря на то, что в регионе не самое маленькое количество люксовых автомобилей, большинство дончан не хотят покупать себе престижные авто. Всего в области насчитано 179 таких транспортных средств.