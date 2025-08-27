ХК «Ростов» завершил серию товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки

Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» завершил серию товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки. Команда провела шесть игр на выезде и одну дома. Результаты оказались неоднозначными: четыре победы и три поражения.Матчи против «Бурана» и «Тамбова» оказались особенно неудачными для «Ростова». В обеих встречах команда пропустила по четыре шайбы, ответив лишь одной. Главный тренер Григорий Пантелеев подчеркнул, что предсезонные игры служат для оценки текущего состава и внесения необходимых корректировок.«Это был предсезонный период, и наша задача заключалась в том, чтобы понять, кто в каком состоянии. У ребят не было свежести, присутствовала усталость. В первой игре ситуация была сложной, во второй — чуть лучше. Мы сделаем выводы и продолжим работу», — отметил Пантелеев.Сезон-2025-2026 стартует 3 сентября и завершится 15 марта. «Ростов» сыграет 31 матч дома и столько же на выезде.