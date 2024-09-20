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В Ростове во время матча с «Динамо Махачкала» изменится расписание автобусов 22 сентября

В Ростове во время матча с «Динамо Махачкала» изменится расписание автобусов 22 сентября
В Ростове во время матча с «Динамо Махачкала» изменится расписание общественного транспорта 22 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Футбольный матч «Ростов» – «Динамо Махачкала» начнется в 16:30 на стадионе «Ростов Арена».

С 15:00 до 19:00 маршрут № 39 будет ездить по укороченной схеме до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. Также автобусные маршруты №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут довозить пассажиров до ТРК «МЕГАМАГ» с дополнительной остановкой на «Аллее "Ростов Арена"».

До остановки «Аллея "Ростов Арена"» в любое время можно доехать на маршрутах №№ 8, 49, 65а и 75.
Фото: РостовРу
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