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Бесплатные шаттлы доставят болельщиков в центр города после матча ФК «Ростов» - «Ахмат»

Бесплатные шаттлы доставят болельщиков в центр города после матча ФК «Ростов» - «Ахмат»
Фото: fotobus.msk.ru
Болельщиков после матча между ФК «Ростов» и «Ахматом» будут ждать шаттлы. Автобусы расположатся с западной и восточной частей стадиона.

С западной стороны отходит транспорт, следующий по маршруту S1. Пассажиров он доставит до площади Гагарина, сделав остановки на Большой Садовой и Максима Горького. Интервал отправления 1-2 минуты.

Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда «Ростов Арены» до площади Октябрьской с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова. Автобусы будут отправляться также через 1-2 минуты.

Шаттлы будут работать с 22:30 до полуночи.

Напомним, матч между ростовским и грозненским клубом начнётся 16 сентября в 20:30.

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