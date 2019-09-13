Бесплатные шаттлы доставят болельщиков в центр города после матча ФК «Ростов» - «Ахмат»



Фото: fotobus.msk.ru

Болельщиков после матча между ФК «Ростов» и «Ахматом» будут ждать шаттлы. Автобусы расположатся с западной и восточной частей стадиона.



С западной стороны отходит транспорт, следующий по маршруту S1. Пассажиров он доставит до площади Гагарина, сделав остановки на Большой Садовой и Максима Горького. Интервал отправления 1-2 минуты.



Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда «Ростов Арены» до площади Октябрьской с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова. Автобусы будут отправляться также через 1-2 минуты.



Шаттлы будут работать с 22:30 до полуночи.



Напомним, матч между ростовским и грозненским клубом начнётся 16 сентября в 20:30.

