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После матча между «Ростовом» и «Динамо» для болельщиков запустят бесплатные шаттлы

После матча между «Ростовом» и «Динамо» для болельщиков запустят бесплатные шаттлы
После матча между «Ростовом» и «Динамо» для болельщиков запустят бесплатные шаттлы. Автобусы начнут отправляться с 18:30 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Автобусы будут ходить по двум маршрутам. Маршрут S1 начнет движение с западной части стадиона. Транспорт поедет до площади Гагарина с остановками на улицах Большой Садовой и Максима Горького.

Маршрут S2 будет отправляться с восточной стороны «Ростов Арены» до площади Октябрьской. По дороге автобус остановится на улице 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова.

Интервал отправления транспорта по двум маршрутам составит 1-2 минуты. Ходить автобусы будут до 20 часов.

Напомним, 28 сентября «Ростов» встретится с «Динамо». Игра начнется в 16:30.

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