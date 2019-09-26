После матча между «Ростовом» и «Динамо» для болельщиков запустят бесплатные шаттлы



После матча между «Ростовом» и «Динамо» для болельщиков запустят бесплатные шаттлы. Автобусы начнут отправляться с 18:30 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.



Автобусы будут ходить по двум маршрутам. Маршрут S1 начнет движение с западной части стадиона. Транспорт поедет до площади Гагарина с остановками на улицах Большой Садовой и Максима Горького.



Маршрут S2 будет отправляться с восточной стороны «Ростов Арены» до площади Октябрьской. По дороге автобус остановится на улице 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова.



Интервал отправления транспорта по двум маршрутам составит 1-2 минуты. Ходить автобусы будут до 20 часов.



Напомним, 28 сентября «Ростов» встретится с «Динамо». Игра начнется в 16:30.