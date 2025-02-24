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Сезон охоты на лисицу и выдру закончится 28 февраля в Ростовской области

Сезон охоты на лисицу и выдру закончится 28 февраля в Ростовской области
В Ростовской области 28 февраля завершится сезон охоты на некоторых диких животных. Об этом сообщают специалисты регионального Минприроды в правилах охоты на 2024/2025 годы.

Так, с марта охота прекращается на бобра, выдру, енотовидную собаку, лисицу и корсака. Запрет распространяется и на ондатру, белку, куницу, хоря и кабана. Кроме того, ограничение действует и на перепела, голубей и другую дичь.

Дело в том, что ограниченный сезон охоты позволяет контролировать популяцию животных. Обычно запрет вводят в пик репродуктивности животных.
Фото: соцсети
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