Сергей Смирнов назначен главой администрации Кашарского района
Должность главы администрации Кашарского района занял Сергей Смирнов. Информацию об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее чиновник был заместителем главы. Мужчина курировал вопросы, относящиеся к муниципальному хозяйству. До этой должности он семь с половиной лет руководил администрацией Поповского сельского поселения.
Напомним, что прошлый глава администрации Кашарского района погиб. Тело Ивана Фалынскова достали из реки Дон 23 октября.