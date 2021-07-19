В Ростовской области назначен новый глава администрации Тацинского района. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев на заседании правительства 21 июля.На новую должность назначен Сергей Сигайло. К своим обязанностям чиновник приступит 28 июля.До этого он работал главой администрации Белокалитвинского района. На грядущей неделе губернатор встретится с ним в Тацинке, чтобы обсудить все вопросы по поводу работы на новой должности.Сергей Сигайло закончил Таганрогский государственный педагогический институт. Позже был назначен главой Грушево-Дубовской сельской администрации. С 2015 года до нового назначения был главой администрации Белокалитвинского городского поселения.