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Назначен новый глава администрации Тацинского района

Назначен новый глава администрации Тацинского района

В Ростовской области назначен новый глава администрации Тацинского района. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев на заседании правительства 21 июля.

На новую должность назначен Сергей Сигайло. К своим обязанностям чиновник приступит 28 июля.

До этого он работал главой администрации Белокалитвинского района. На грядущей неделе губернатор встретится с ним в Тацинке, чтобы обсудить все вопросы по поводу работы на новой должности.

Сергей Сигайло закончил Таганрогский государственный педагогический институт. Позже был назначен главой Грушево-Дубовской сельской администрации. С 2015 года до нового назначения был главой администрации Белокалитвинского городского поселения.

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