Фото: соцсети

Актер Сергей Безруков развеял слухи о браконьерстве на реке Дон. Он сделал это в своих соцсетях 3 апреля.Сергей приехал в Ростов для участия в спектаклях. Во время визита он также отправился на рыбалку. 2 апреля актер поделился фотографиями улова в интернете. Это вызвало волну негативных комментариев.С 1 апреля в регионе действовал нерестовый запрет на рыбалку. Из-за этого люди обвинили Безрукова в нарушении закона.Актер объяснил, что рыбалка состоялась до начала запрета. Он также подчеркнул, что это была спортивная рыбалка, организованная в частном пруду Ростовской области. Поэтому, по словам Безрукова, нарушений закона не было.После этого Сергей удалил пост с фотографиями рыбалки из своих соцсетей.