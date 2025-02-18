Землю обанкротившегося донского сельхозхозяйства выставили на торги

Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области

На торги выставили имущество сельхозпредприятия из Ростовской области — ООО «Ника». Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказался один лот стоимостью два миллиона рублей. В числе продаваемого — земельный участок 15 соток и разрушенное здание. Недвижимость находится в хуторе Общем Морозовского района на улице Энтузиастов, 50.Заявки на участие в аукционе будут принимать с 22 февраля по 28 марта. Сами торги пройдут 2 апреля.ООО «Ника» было признано банкротом в ноябре 2023 года. Компания по выращиванию зерновых культур задолжала кредиторам почти 138 миллионов рублей.