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Землю обанкротившегося донского сельхозхозяйства выставили на торги

Землю обанкротившегося донского сельхозхозяйства выставили на торги
На торги выставили имущество сельхозпредприятия из Ростовской области — ООО «Ника». Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе оказался один лот стоимостью два миллиона рублей. В числе продаваемого — земельный участок 15 соток и разрушенное здание. Недвижимость находится в хуторе Общем Морозовского района на улице Энтузиастов, 50.

Заявки на участие в аукционе будут принимать с 22 февраля по 28 марта. Сами торги пройдут 2 апреля.
ООО «Ника» было признано банкротом в ноябре 2023 года. Компания по выращиванию зерновых культур задолжала кредиторам почти 138 миллионов рублей.
Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области
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