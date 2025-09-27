Жители Ростовской области смогут увидеть сразу два звездопада: Дракониды и Орионид

Фото: Соцсети

Жители Ростовской области смогут пронаблюдать два активных метеорных потока. Звездопады Дракониды и Орионид ожидаются в начале октября.Ожидается, что метеорный поток Дракониды достигнет своей наибольшей интенсивности в период с 6 по 10 октября. Хотя этот поток обычно характеризуется небольшим количеством метеоров, он способен удивлять наблюдателей неожиданными увеличениями активности.Наивысшая точка активности прогнозируется на 8 октября около 23:00. Оценивается, что в момент пика можно будет увидеть примерно 15-20 метеоров в течение часа. Дракониды лучше всего наблюдать вечером в северо-западной части неба; радиант потока, как следует из названия, расположен в созвездии Дракона.Однако полная оценка красоты падающих звезд будет затруднена из-за присутствия Луны.Более благоприятные условия для наблюдения сложатся для другого осеннего потока, Орионид. Данный звездопад активен с 2 октября по 7 ноября, а его максимум, достигающий 20-25 метеоров в час, придется на ночь 22 октября. Оптимальное время для наблюдения Орионид – вторая половина ночи, особенно время перед рассветом (приблизительно с 04:00 до 06:00 по местному времени).