В Ростове найденной краснокнижной летучей мыши проведут операцию

В Ростове найденной краснокнижной летучей мыши проведут операцию. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на реабилитолога Ольгу Жураковскую.

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону 24 сентября горожане обнаружили летучую мышь с поврежденной конечностью и вызвали на место специалиста по дезинсекции. Впоследствии установили, что особь относится к охраняемому виду – двухцветному кожану, занесенному в Красную книгу. Предположительно, животное случайно попало в квартиру, откуда его выдворили, причинив травму.

Пострадавшее животное было передано реабилитологу из города Азова.

"Осмотр показал необходимость ампутации лапы," – сообщила Ольга. - Операция запланирована на 29 сентября. В настоящее время состояние летучей мыши стабильное."

После операции животное останется под постоянным присмотром Ольги.

Зоологи призывают людей при обнаружении летучей мыши в квартире звонить сотрудникам МЧС, ни в коем случае не травить и не бить различными предметами.
Фото: Дондей
