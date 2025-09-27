Фото: Дондей

В Ростове найденной краснокнижной летучей мыши проведут операцию. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на реабилитолога Ольгу Жураковскую.В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону 24 сентября горожане обнаружили летучую мышь с поврежденной конечностью и вызвали на место специалиста по дезинсекции. Впоследствии установили, что особь относится к охраняемому виду – двухцветному кожану, занесенному в Красную книгу. Предположительно, животное случайно попало в квартиру, откуда его выдворили, причинив травму.Пострадавшее животное было передано реабилитологу из города Азова."Осмотр показал необходимость ампутации лапы," – сообщила Ольга. - Операция запланирована на 29 сентября. В настоящее время состояние летучей мыши стабильное."После операции животное останется под постоянным присмотром Ольги.Зоологи призывают людей при обнаружении летучей мыши в квартире звонить сотрудникам МЧС, ни в коем случае не травить и не бить различными предметами.