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Подозреваемого в двойном убийстве в Ростовской области неделю не могут найти

Подозреваемого в двойном убийстве в Ростовской области неделю не могут найти
В станице Тацинской Ростовской области уже неделю не могут найти человека, который подозревается в двойном убийстве.

16 марта на улице Кравцова произошло жестокое убийство двух пожилых женщин. Тела пенсионерки и её сиделки обнаружила родственница, которая не смогла дозвониться им и решила проверить, всё ли в порядке. То, что она увидела, шокировало её: войдя в дом, она обнаружила два тела и много крови.

На место ЧП прибыли работники полиции и бригада скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов находились на месте происшествия.

Как сообщил источник DonDay, к поискам подозреваемого были привлечены сотрудники правоохранительных органов из соседних муниципалитетов. Однако даже спустя неделю после происшествия предполагаемого убийцу не удалось задержать.

Причины, побудившие к совершению преступления, всё ещё не ясны. Расследование продолжается.
Фото: Дондей
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