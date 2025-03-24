Подозреваемого в двойном убийстве в Ростовской области неделю не могут найти

Фото: Дондей

В станице Тацинской Ростовской области уже неделю не могут найти человека, который подозревается в двойном убийстве.16 марта на улице Кравцова произошло жестокое убийство двух пожилых женщин. Тела пенсионерки и её сиделки обнаружила родственница, которая не смогла дозвониться им и решила проверить, всё ли в порядке. То, что она увидела, шокировало её: войдя в дом, она обнаружила два тела и много крови.На место ЧП прибыли работники полиции и бригада скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов находились на месте происшествия.Как сообщил источник DonDay, к поискам подозреваемого были привлечены сотрудники правоохранительных органов из соседних муниципалитетов. Однако даже спустя неделю после происшествия предполагаемого убийцу не удалось задержать.Причины, побудившие к совершению преступления, всё ещё не ясны. Расследование продолжается.