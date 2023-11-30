Появились подробности гибели военных на полигоне «Кузьминском» под Ростовом

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Появились подробности гибели военнослужащих на полигоне под Ростовом. Из-за детонации боеприпаса РПГ-7 погибли 12 человек.Вечером 3 ноября на полигоне «Кузьминском» в Мясниковском районе военные развели огонь, чтобы приготовить ужин. Из-за разожженного костра произошел взрыв. В происшествии скончались как минимум 12 человек, 15 получили ранения.Donday.ru с ссылкой на источник сообщает, что от контрактников практически ничего не осталось. Фрагменты их тел собирали в пакеты. Родственники погибших военных сдавали тесты ДНК, чтобы им отдали тела их родных.После происшествия Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку по факту трагедии. Было возбуждено уголовное дело.