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Появились подробности гибели военных на полигоне «Кузьминском» под Ростовом

Появились подробности гибели военных на полигоне «Кузьминском» под Ростовом
Появились подробности гибели военнослужащих на полигоне под Ростовом. Из-за детонации боеприпаса РПГ-7 погибли 12 человек.

Вечером 3 ноября на полигоне «Кузьминском» в Мясниковском районе военные развели огонь, чтобы приготовить ужин. Из-за разожженного костра произошел взрыв. В происшествии скончались как минимум 12 человек, 15 получили ранения.

Donday.ru с ссылкой на источник сообщает, что от контрактников практически ничего не осталось. Фрагменты их тел собирали в пакеты. Родственники погибших военных сдавали тесты ДНК, чтобы им отдали тела их родных.

После происшествия Главное военное следственное управление СК РФ начало проверку по факту трагедии. Было возбуждено уголовное дело.
Фото для иллюстрации.
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