Самолет, вынужденно приземлившийся в ростовском Платове, отправился в Краснодар

Самолет рейсом Москва - Краснодар продолжил путь спустя 11 часов после вынужденной посадки в ростовском Платове. Как сообщал Rostov.ru, воздушное судно должно было приземлиться в кубанской столице в 7 часов. Из-за сильного снегопада краснодарский аэропорт не смог принять самолет, поэтому судно вынужденно приземлилось в ближайшем аэропорту - ростовском.Изначально самолет должен был вылететь в Краснодар в 9:05, но потом отправление перенесли на 14 часов, а после - на 18.Пассажиры продолжили путь из Москвы в Краснодар спустя 11 часов ожидания.