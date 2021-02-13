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Самолет, вынужденно приземлившийся в ростовском Платове, отправился в Краснодар

Самолет, вынужденно приземлившийся в ростовском Платове, отправился в Краснодар
Самолет рейсом Москва - Краснодар продолжил путь спустя 11 часов после вынужденной посадки в ростовском Платове. Как сообщал Rostov.ru, воздушное судно должно было приземлиться в кубанской столице в 7 часов. Из-за сильного снегопада краснодарский аэропорт не смог принять самолет, поэтому судно вынужденно приземлилось в ближайшем аэропорту - ростовском.

Изначально самолет должен был вылететь в Краснодар в 9:05, но потом отправление перенесли на 14 часов, а после - на 18.

Пассажиры продолжили путь из Москвы в Краснодар спустя 11 часов ожидания.

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