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В Ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт «Краснодар — Уфа»

В Ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт «Краснодар — Уфа»
Самолёт рейса «Краснодар — Уфа» совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту Платов. Инцидент произошёл в ночь на 22 октября.

Лайнер вылетел из кубанской столицы в 0:40. Время в пути, согласно расписанию, должно было составить два с половиной часа. Прибытие в Уфу было запланировано на 5:10 по местному времени.

Однако, пролетая над Ростовской областью, пилоты решили экстренно посадить самолёт. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», обслуживающей рейс, лайнер совершил внеплановую посадку по техническим причинам.

Спустя время пассажирам предоставили другое судно. Утром они благополучно вылетели в Уфу.

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