В Ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт «Краснодар — Уфа»



Самолёт рейса «Краснодар — Уфа» совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту Платов. Инцидент произошёл в ночь на 22 октября.



Лайнер вылетел из кубанской столицы в 0:40. Время в пути, согласно расписанию, должно было составить два с половиной часа. Прибытие в Уфу было запланировано на 5:10 по местному времени.



Однако, пролетая над Ростовской областью, пилоты решили экстренно посадить самолёт. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», обслуживающей рейс, лайнер совершил внеплановую посадку по техническим причинам.



Спустя время пассажирам предоставили другое судно. Утром они благополучно вылетели в Уфу.