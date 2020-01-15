В Ростове вынужденно приземлился самолёт Минск — Краснодар



В аэропорту Ростова-на-Дону вынужденно сел самолёт направлением Минск — Краснодар. Лайнер приземлился 17 января около 4:30 в Платове.



По данным пресс-службы ростовского аэропорта, в Краснодаре стоит неблагоприятная погода. Самолёт не смог сесть на Кубани, поэтому пилоты решили лететь в донскую столицу. Затем пассажиров доставят на автобусе до пункта назначения.



Тех, кто собирается лететь из Краснодара в Минск, сначала довезут наземным транспортом до Платова.



Помимо этого, в аэропорту задерживаются два рейса. Самолёты до Калуги и Калининграда должны были вылететь в 10 часов, но отправление перенесли на час. Также 17 января отменили рейс в Симферополь.