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В Ростове вынужденно приземлился самолёт Минск — Краснодар

В Ростове вынужденно приземлился самолёт Минск — Краснодар
В аэропорту Ростова-на-Дону вынужденно сел самолёт направлением Минск — Краснодар. Лайнер приземлился 17 января около 4:30 в Платове.

По данным пресс-службы ростовского аэропорта, в Краснодаре стоит неблагоприятная погода. Самолёт не смог сесть на Кубани, поэтому пилоты решили лететь в донскую столицу. Затем пассажиров доставят на автобусе до пункта назначения.

Тех, кто собирается лететь из Краснодара в Минск, сначала довезут наземным транспортом до Платова.

Помимо этого, в аэропорту задерживаются два рейса. Самолёты до Калуги и Калининграда должны были вылететь в 10 часов, но отправление перенесли на час. Также 17 января отменили рейс в Симферополь.

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