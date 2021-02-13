Самолет Москва - Краснодар застрял в ростовском аэропорту до вечера

Воздушное судно авиасообщением Москва - Краснодар вынужденно приземлилось в Ростове-на-Дону. Самолет S7 Airlines должен был приземлиться в кубанской столице в 7 часов утра. Из-за снегопада аэропорт Пашковский не смог принять судно, поэтому пилот совершил посадку в ближайшем специализированном месте - Платове.В Краснодаре до сих пор ведут работы по расчистке аэродрома. Изначально прибытие рейса перенесли на 9:05, затем - на 14:00, а теперь - на 18:00.