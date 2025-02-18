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Самолет ростовской авиакомпании вернулся на стоянку со взлетной полосы

Самолет ростовской авиакомпании вернулся на стоянку со взлетной полосы
Самолет донской авиакомпании «Азимут» в очередной раз возвращается на стоянку аэропорта Минеральных Вод. Информация об этом появилась в телеграм-канале AVIAINСIDENT.

Рейс AZO6215 Минеральные Воды - Анталья шел на взлет около 14:20. В этот момент в самолете была обнаружена техническая неисправность. Судно вернулось на стоянку еще до взлета. Рейс задержали.

Напомним, что это уже пятое возвращение на стоянку самолета донской авиакомпании. Возвращение в аэропорт 14 февраля было необходимо из-за повышенной вибрации двигателя. Самолет Sukhoi Superjet рейса AZO6133 из Минеральных Вод направлялся Тюмень.
Фото: Азимут
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