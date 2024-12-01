Самолет донской авиакомпании «Азимут» вынужденно приземлился в аэропорту в Минеральных Водах

Фото: Дондей

В аэропорту Минеральных Вод вынужденно приземлился самолет Sukhoi Superjet донской авиакомпании «Азимут». Инцидент произошел 1 декабря. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на собственный источник.Около 8:30 воздушное судно вылетело из Минеральных Вод в Сочи. Через несколько минут пилот сообщил о техническом сбое. Воздушное судно вернулось в аэропорт Минвод. Предварительной причиной неисправности могло стать засорение топливных фильтров.На борту находились 101 пассажир и 4 члена экипажа. Все остались целы. Людей, находившись на воздушном судне, в Сочи доставят резервным бортом.Напомним, что это не первая аварийная ситуация с самолётами авиакомпании, базирующейся в Ростовской области. 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание на борту самолёта Sukhoi Superjet 100-95LR «Азимута». На борту находились более 90 человек, включая пассажиров и членов экипажа. К счастью, все они были благополучно эвакуированы.