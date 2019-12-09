Два рейса в Краснодар экстренно приземлились в Ростове



В Ростове совершили экстренную посадку два рейса в Краснодар. Причиной изменения маршрута стали плохие погодные условия.



В Платове приземлился рейс S7-2079 Москва — Краснодар. Он вылетел из Домодедово и должен был прибыть в пункт назначения в 4:30. Так как на столицу Кубани опустился густой туман, самолёт не смог приземлиться. Он развернулся и сел в Ростове-на-Дону. Ориентировочно борт покинет Платов в 9:30.



Также на Дону экстренно сел рейс B2-927 Минск — Краснодар. Самолёт покинул Беларусь в 0:35, по расписанию он должен был прибыть на Кубань в 4:30. Однако ему пришлось сделать остановку в Ростове. Согласно информации на онлайн-табло, он отправится в Краснодар в 10:00.