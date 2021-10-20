Самолет авиакомпании S7 вылетел из Еревана в Ростов с трехчасовым опозданием
Самолет компании S7 вылетел из Еревана в Ростов с опозданием на несколько часов. Пассажиры лайнера А-320 прождали рейс в аэропорту Звартноц почти три часа.
Напомним, воздушное судно должно было отправиться в донскую столицу в 6:40 (по местному времени Еревана) и приземлиться в Платове в 7:20. Однако позже пассажирам сообщили, что самолет вылетит не раньше 8:40.
Аэросудно покинуло Звартноц в 9:30 (по местному времени), а в 9:56 приземлилось в ростовском аэропорту. С чем была связана задержка вылета, остается неизвестно.
Еще один самолет компании S7 задержали в Ростове. Рейс 2128 должен был отправиться в Москву в 8:50 и приземлиться в 10:40. Однако позже оказалось, что вылет переносится на 10:55.