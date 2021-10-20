Авиакомпания S7 на несколько часов задерживает рейс из Еревана в Ростов. Об этом в соцсетях сообщили пассажиры рейса S7 6446 Ереван - Ростов.Лайнер А-320 должен был вылететь из столицы Армении по расписанию, в 6.40, и приземлиться в Платове в 7.20, однако позже людям сообщили, что самолет отправится в столицу Дона не раньше 8.40.Судя по данным онлайн-табло в аэропорту Платов, самолет успешно приземлился рано утром в аэропорту Звартноц. С чем связана задержка вылета, остается неизвестным. Многие пассажиры начинают паниковать, потому что летят стыковочными рейсами и могут не успеть на другие самолеты.