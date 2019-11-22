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В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Еревана в Москву

В ростовском Платове экстренно приземлился самолет, летевший из Еревана в Москву
В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолет, летевший из Еревана в Москву. Инцидент произошел 26 ноября, сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

По данным ведомства, в Платове сел «Боинг», принадлежащий авиакомпании «Армянские авиалинии». Предположительно, вынужденная посадка произошла по техническим причинам.

Напомним, 24 ноября в Платове в экстренном порядке сел рейс Москва-Анапа. На борту лайнера скончался пилот. Из-за закупорки сосудов легких мужчине внезапно стало плохо во время полета.


Фото: FlightPix

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