Фото: правительство РО

С поста министра финансов Ростовской области уволили Лилию Федотову. Об этом DonDay сообщили в правительстве Ростовской области.По словам источника, чиновница освобождена от должности 14 марта из-за окончания срока действия контракта. На этом посту она проработала с сентября 2011 года.Напомним, Лилию Федотову задержали утром 3 февраля. Ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в 2020 году чиновница необоснованно привлекала для нужд Ростовской области кредиты в банке. Ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году чиновница взяла для нужд Ростовской области необоснованные кредиты в банке. Организация выдала региону в долг 12 миллиардов рублей.По предварительной информации, деньги взяли у организации по ставке, которая не вписалась в долговую политику. Из-за этого бюджету региона был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.Ленинский районный суд Ростова отправил Лилию Федотову в СИЗО. Под стражей она пробудет как минимум до 2 апреля.Помимо этого, приостановлено ее членство в местном отделении «Единой России». Также Федотову исключили из комиссии по борьбе с коррупцией.