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С поста министра финансов Ростовской области уволили Лилию Федотову

С поста министра финансов Ростовской области уволили Лилию Федотову
С поста министра финансов Ростовской области уволили Лилию Федотову. Об этом DonDay сообщили в правительстве Ростовской области.

По словам источника, чиновница освобождена от должности 14 марта из-за окончания срока действия контракта. На этом посту она проработала с сентября 2011 года.

Напомним, Лилию Федотову задержали утром 3 февраля. Ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году чиновница необоснованно привлекала для нужд Ростовской области кредиты в банке. Ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году чиновница взяла для нужд Ростовской области необоснованные кредиты в банке. Организация выдала региону в долг 12 миллиардов рублей.

По предварительной информации, деньги взяли у организации по ставке, которая не вписалась в долговую политику. Из-за этого бюджету региона был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

Ленинский районный суд Ростова отправил Лилию Федотову в СИЗО. Под стражей она пробудет как минимум до 2 апреля.

Помимо этого, приостановлено ее членство в местном отделении «Единой России». Также Федотову исключили из комиссии по борьбе с коррупцией.
Фото: правительство РО
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