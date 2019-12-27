С нового года в Ростове изменят восемь автобусных маршрутов



В Ростове-на-Дону с нового года изменят схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Автобусы № 44 по пути в ТЦ «Меркурий» будут заезжать на улицы Добровольского, Волкова и проспект Коммунистический.



Маршрут № 48-МТ заменят на № 48. Он пойдёт от Западного переезда через Полигонную, Мадояна, Мичуринскую, Ерёменко, Мадояна, Рабочую площадь, Балакирева, Профсоюзную, площадь Стачки 1902 года, Московскую до Центрального рынка.



Транспорт № 50 станет заезжать на площадь Народного Ополчения. Он поедет от Шеболдаева с поворотом на площадь, затем снова на Шеболдаева и Нансена.



От Александровки до остановки «Аксайский мост» продлят схему движения автобусов № 63. Теперь он будет возить пассажиров до гипермаркета METRO.



Маршрут № 72 продлят до «МегаМага». Транспорт пойдёт от Островского по Темерницкой, Будённовскому, Московской, Ворошиловскому проспекту, Ворошиловскому мосту, Шоссейной, Пойменной и сделает конечную остановку у «МегаМага».



Схему автобусов № 73, наоборот, сократят до Портовой. Он будет ходить от Левенцовки по Жданова, Маршала Жукова, Ерёменко, Малиновского, Ерёменко, Зорге, Коммунистическому, Малиновского, Каширской, Пржевальского, Кузнечной, Молодогвардейцев, Портовой.



Транспорт № 75 станет ходить до ЖК «Акварель». Автобусы будут работать по схеме: гребной канал, «МегаМаг», Пойменная, Темерницкий мост, Сиверса, площадь Привокзальная, Красноармейская, Сиверса, Депутатская, Республиканская, Кима, Сулинский, Песчаная, Кумский, Майкопский, Текучёва, Приволжский, Варфоломеева, Будённовский, Станиславского, Островского, Большая Садовая, площадь Привокзальная, Сиверса, Темерницкий мост, Пойменная, «МегаМаг», гребной канал.



Помимо этого, восстановят маршрут № 31 (очистные сооружения – Центральный рынок), а маршрут № 13 продлят до СТ «Утро».