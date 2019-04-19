На три дня в Ростове изменят схему движения 15 маршрутов



В Ростове-на-Дону в течение трёх дней 15 автобусов и троллейбусов будут двигаться по новым маршрутам. Как сообщили в «Ростовском городском транспорте», изменения связаны с проведением «Дельфийских игр». Мероприятие будет проходить на Театральной площади, и транспорт будет её объезжать.



Площадь закроют 22 и 23 апреля с 8:30 до 10:00 и с 18:30 до 20:30, а также 24 апреля с 8:30 до 10:00 и с 13:00 до 14:30.



Автобусы № 70 и 80 пойдут через Большую Садовую, Театральный проспект, проспект Шолохова и 20-ю линию. Далее она пойдут по старому плану.



Маршруты № 3, 3А, 7, 67, 88 и 98 будут двигаться по Садовой, Театральному проспекту и проспекту Шолохова.



По другому пути пойдут автобусы № 24 и 55, а также маршрутки № 80 и 98. В прямом направлении они пойдут по проспекту Театральому, а также улицам Закруткина, Нажненольной, Мясникова,1-й линии и Советской. На обратном пути транспорт поедет по 1-й Майской, Верхненольной, Нажненольной, Закруткина и Театраоьному проспекту.



Также схему движения изменят троллейбусы № 2 и 22, которые остановятся на площади Свободы. А троллейбус № 1 пойдёт по пути троллейбуса № 5.