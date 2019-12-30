Ростовский транспорт изменит маршруты на Рождество



На Рождество транспорт Ростова будет ходить по изменённым схемам. С 18 часов 6 января по 6 часов 7 января перекроют улицы Станиславского и Московскую. В связи с этим автобусы пойдут по другим путям. Также они будут ездить до 3 часов ночи.



Транспорт № 39 пойдёт от Станиславского через переулок Островского, улицу Московскую, проспект Будённовский, улицу Большую Садовую и далее по старому пути.



От Ворошиловского проспекта до Левобережной поедут автобусы №№1, 2а, 65, 77, 92 и 92а.



Между Будённовским и Ворошиловским по Большой Садовой пойдёт транспорт №№5, 22, 42, 45, 49, 83, 35, 47, 58, 78, 90, 99 и 33.



Автобусы №№2, 12, 27, 51, 60, 60а и 61 сделают остановку возле Центрального рынка.



Маршрут №8 ляжет от Темерницкой по Будённовскому, Тургеневской, Ворошиловскому проспекту, Ворошиловскому мосту и далее по пути следования.



Трамваи №№ 1 и 4 поедут от Главного жд вокзала через Сиверса, Станиславского, Буденновскому, Макисма Горького и далее по пути следования.



Трамваи №№ 6 и 7 будут сворачивать с Буденновского на Станиславского.



Троллейбус № 6 соединит проспект Королева и площадь Гагарина.