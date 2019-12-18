В Ростове изменятся маршруты 12 автобусов



В Ростове-на-Дону изменятся схемы движения 12 автобусов. Соответствующие данные предоставил портал «Ростов-Транспорт». Всего власти города объявят конкурс на 27 маршрутов. Многие из них есть в реестре, но по факту не обслуживаются. Чтобы задействовать автобусы, городской департамент транспорта планирует изменить их схемы движения.



Нововведения коснутся 12 маршрутов:



1. Автобус № 13 (Береговая — Институт сервиса) пойдёт до СНТ «Утро».

2. Транспорт № 40 (часовой завод — ЖК «Западная резиденция») заменит маршрут № 40-МТ.

3. Вместо № 34П появится № 20 (Центральный рынок — посёлок Первомайский).

4. Автобус № 48 пустят от Центрального рынка через улицу Профсоюзную до Западного переезда.

5. Маршрут № 44 (ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий») пойдёт через Аллею Роз, центр города, а также Королёва, Добровольского, Волкова и Космонавтов.

6. Транспорт № 29 начнёт ходить от Института сервиса до Главного вокзала.

7. Схема автобуса № 76 будет выглядеть так: гребной канал — ТЦ «МегаМаг», Ворошиловский проспект — площадь Гагарина — улица Текучёва — проспект Будённовский — улица Стадионная — улица Шеболдаева — площадь Народного Ополчения — проспект Ленина — переулок Дальний — улицы Зоологическая — ЖК «Соловьиная Роща».

8. Маршрут № 50 (Лендворец — филиал часового завода) теперь будет заезжать на площадь Народного Ополчения, делать остановку возле РГУПСА, а затем вернётся на Нансена и поедет до Сельмаша.

9. Маршрут автобуса № 72 («Эмпилс» — ТЦ «МегаМаг») продлят до Центрального рынка.

10. Схему транспорта № 73, наоборот, сократят. Раньше он ходил от Левенцовки до школы № 77, а теперь будет делать конечную остановку возле «МегаМага».

11. Маршрут № 63 (ТЦ «Метро» - улица Стартовая) пойдёт до Александровки.

12. Последние изменения затронут автобус № 75: он будет следовать от «МегаМага» до Центрального рынка.



Помимо этого, появятся новые городские маршруты. № 74 будет ехать от Доватора через проспект Маршала Жукова, улицы Ерёменко, Мадояна, Доватора до «Соловьиной рощи». Автобус № 87 заменит № 98-МТ. Также возобновит работу маршрут № 81 (площадь Карла Маркса — микрорайон Суворовский).