С начала пандемии COVID-19 заболели более 150 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За период пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 150 578 человек.По данным на 22 октября, коронавирус подхватили еще 592 человека. Это новый антирекорд за весь период пандемии. Наибольшее количество зараженных составляет молодежь от 18 до 45 лет (33,9%). На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории зафиксировали 29,6% случаев заражения.Не уменьшается и прирост заболевших и среди несовершеннолетних. За минувшие сутки борьбу с опасной болезнью начали дети (20,3% зараженных). В числе инфицированных оказались и пенсионеры. Коронавирус обнаружили у людей в возрасте от 66 до 79 лет (13,8%) и пожилых жителей региона (2,4%).