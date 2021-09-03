В Ростовской области коронавирус подхватили еще 475 жителей

В Ростовской области увеличилось число инфицированных COVID-19. За сутки с 6 по 7 сентября диагноз подтвердился у 475 человек.По информации регионального правительства, преимущественно заболели люди от 18 до 45 лет. Положительные результаты тестов на коронавирус в этой возрастной категории получили 168 человек (35,4%). С небольшим отрывом второе место по количеству инфицированных заняли жители области от 46 до 65 лет - 141 человек, или 29,7%. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Борьбу с вирусом начали 75 людей в возрасте от 66 до 75 лет (15,8%) и 19 - старше 80 лет (4%). Не уменьшается и количество зараженных среди несовершеннолетних. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 детей (15,1%).Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 127 753 человека. Из них 6 181 не смог побороть опасную болезнь. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.