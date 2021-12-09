С коронавирусом в Ростовской области справились еще 723 человека

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В Ростовской области коронавирус победили еще 723 человека. Об этом сообщили в правительстве донского региона по состоянию на 11 декабря.Медики за все время пандемии вылечили 156 759 человек. Они уже не чувствуют симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательные результаты. При этом, возможно, что они могли заболеть уже не первый раз.Наряду с этим, растет и число зараженных коронавирусом. За сутки опасный вирус выявили у 649 человек, а общее число зараженных превысило 182 тысячи человек.