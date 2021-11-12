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В Ростовской области коронавирус победили более 140 тысяч человек

В Ростовской области коронавирус победили более 140 тысяч человек
В Ростовской области с коронавирусом справились более 140 тысяч человек. Об этом сообщает правительство донского региона за минувшие сутки.

По данным на 14 ноября, с коронавирусом за сутки справился 621 человек. У них нет симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательные результаты. Эти пациенты могут не соблюдать самоизоляцию. Вскоре на их страницы на «Госуслугах» придет сертификат переболевшего.

Наряду с этим растет и количество заболевших коронавирусом. За сутки опасный вирус диагностировали 654 жителям Ростовской области. Всего с начала пандемии коронавируса диагноз «COVID-19» поставили более 165 тысячам дончан. Около 90% из этого числа уже победили инфекцию.
Фото: РостовРу
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