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За сутки на Дону коронавирус победили 522 человека

За сутки на Дону коронавирус победили 522 человека
В Ростовской области за сутки более 500 человек победили коронавирус. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 11 сентября, за весь период в области выздоровели 112 536 человек, за сутки - 522 человека. У этих людей нет симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательный результат.

Не становится меньше и общее количество заболевших в регионе. За минувшие сутки в регионе опасный вирус подхватили 474 человека, а общее число зараженных превысило 129 тысяч человек.
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