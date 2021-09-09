За сутки на Дону коронавирус победили 522 человека

В Ростовской области за сутки более 500 человек победили коронавирус. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 11 сентября, за весь период в области выздоровели 112 536 человек, за сутки - 522 человека. У этих людей нет симптомов заболевания, а тесты показывают отрицательный результат.Не становится меньше и общее количество заболевших в регионе. За минувшие сутки в регионе опасный вирус подхватили 474 человека, а общее число зараженных превысило 129 тысяч человек.