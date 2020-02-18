С ФК «Ростов» судебные приставы взыскали 154 млн рублей



С футбольного клуба «Ростов» судебные приставы взыскали 154 миллиона рублей. Такую информацию можно найти в банке данных Федеральной службы судебных приставов.



Ещё в июне 2019 года компания «Агроком»-владелец активов предприятий пищевой и сельхоз промышленности подала в суд на «Ростов». Истец требовал взыскать с клуба долг по договору займа. Однако в ноябре, когда сумма задолженности составляла 134 миллиона рублей, суд отклонил прошение.



«Агроком» подал апелляцию на решение суда первой инстанции. В январе «Ростов» всё-таки обязали выплатить компании 154 миллиона. Помимо основной суммы, клуб должен возместить проценты за пользование займом, а также выплатить неустойку. Суд выдал исполнительный лист 12 февраля.



Напомним, ранее «Агроком» спонсировала ФК «Ростов». Затем компания расторгла контракт с клубом, так как её не устраивали некоторые решение администрации команды.