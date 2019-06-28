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ФК «Ростов» обязали выплатить Бердыеву долг по зарплате

ФК «Ростов» обязали выплатить Бердыеву долг по зарплате
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала футбольный клуб «Ростов» заплатить многомиллионный долг Курбану Бердыеву. Решение появилось на сайте РФС 28 июня.

ФК «Ростов» после расторжения контракта с Бердыевым остался ему должен, однако условия не выполнил и не заплатил ему. В итоге экс-тренер донского клуба написал заявление в РФС с требованием выплатить долг.

В итоге палата по разрешению споров удовлетворила заявление Бердыева.

Напомним, он пришел тренировать донских футболистов в 2014 году, в 2017-м покинул клуб.

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