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«Агроком Холдинг» отсудил у ФК «Ростов» 154 миллиона

«Агроком Холдинг» отсудил у ФК «Ростов» 154 миллиона
ООО «Агроком Холдинг» отсудил у ФК «Ростов» 154 миллиона рублей. Об этом говорится в постановлении 15-го Арбитражного апелляционного суда.

Согласно документу с «Ростова» взыскали задолженность, образовавшуюся по договору займа. Сумма основного долга составила 64,6 миллиона рублей, проценты за пользование займом – 22,3 миллиона. Донской клуб должен также выплатить проценты, начисленные на сумму основного долга, – 66,8 миллиона. Размер неустойки составил 200 тысяч рублей.

Напомним, в первой инстанции суд отказал «Агроком Холдинг» в удовлетворении требований. Апелляция отменила это решение.

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