В Ростове без воды останется Железнодорожный район с 15 октября

Фото: Ростов ру

Жители Железнодорожного района Ростова-на-Дону останутся без воды на двое суток. Информацию об этом сообщает «Ростовводоканал».С 15 октября с 14:00 до 17 октября до 17:00 холодная вода будет подаваться с пониженным давлением. Проблемы ожидаются в следующих границах: переулок Веселый – улица Никитина – переулок Рыбный – улица Республиканская – улица Депутатская – улица Гусева – улица Некрасовская. Без воды останутся, в том числе, и жители ЖК «Акварель».На водопроводной станции «Западная» запланированы ремонтные работы, что и повлечет за собой отключение воды.